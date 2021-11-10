Первая лига. Лидеры снова победили, Альянс и Оболонь устроили голевое шоу

«Агробизнес» на своем поле оказался сильнее «ВПК-Агро», который в случае победы в этом поединке обогнал бы в турнирной таблице команду Александра Чижевского. Но все-таки три очка в этом матче удалось взять клубу из Волочиска, который победил благодаря голу Курило. Отметим, что коллектив из Шевченковки доигрывал встречу в меньшинстве после удаления Шевченко. «Агробизнес» победил во второй встрече кряду и снова со счетом 1:0. «ВПК-Агро» с 13-ю очками идет 14-м в Первой лиге. «Агробизнес» с 18-ю баллами расположился на 13-й позиции.

«Кривбасс» в непростом матче против «Нивы» в Тернополе сумел снова взять три очка. Криворожане были близки к тому, чтобы выиграть первый тайм после точного удара Хобленко. Кстати, Алексей отличился голом впервые с 12 сентября, когда он оформил покер в ворота «Ужгорода». Теперь у Хобленко 9 забитых мячей в активе, и он находится на чистом втором месте в списке лучший снайперов второго дивизиона. Так вот… «Кривбасс» мог уйти на перерыв, ведя в счете, но гол в раздевалку в исполнении Демчука выровнял положение в поединке. Во второй половине встречи благодаря голу австрийского хорвата Илича «Кривбасс» снова вышел вперед и больше не пропускал, как, собственно, и не забивал. В итоге подопечные Александра Бабича добились третьей подряд виктории на выезде. В целом победная серия криворожан длится уже четыре матча. С 37 очками «Кривбасс» уверенно занимает второе место в Первой лиге.

В пятом матче подряд уступил «Кремень». На этот раз команда из Кременчуга проиграла на своем поле «Краматорску», за который победным автографом в воротах «Кременчуга» отличился в первом тайме Ндукве.

Четвертой подряд победой порадовало своих фанатов «Прикпратье». На этот раз иванофранковцы в родных стенах выиграли у «Олимпика» со счетом 2:1. «Прикарпатье» с 28 очками идет на пятом месте в Первой лиге и от третьего места команду из Ивано-Франковска отделяет два балла.

Продолжает побеждать «Горняк-Спорт», который выиграл уже три матча подряд. На этот раз коллектив из Полтавской области оказался сильнее «Полесья» (1:0). В целом команда из Горишних Плавней не знает вкуса поражений уже девять матчей кряду. Благодаря таким результата подопечные Игоря Жабченко с 25 очками поднялись на 6-е место в турнирной таблице.

В Ужгороде на стадионе «Авангард» встретились аутсайдер Первой лиги «Ужгород» и лидер второго дивизиона «Металлист». Харьковчане выиграли встречу со счетом 2:0 после голов Демченко и Балули, для которого это шестой точный выстрел в сезоне. Закарпатцы с 9 очками по-прежнему замыкают турнирную таблицу Первой лиги, «Металлист» с 44 баллами уверенно лидирует.

В западноукраинском дерби середняков сошлись «Подолье» и «Волынь». Команде из Хмельницкого удалось победить со счетом 2:0 после голов в первом тайме в исполнении Савошко и Мораренко.

В центральном матче 17-го тура встретились «Альянс» и «Оболонь». То, что происходило на поле, соответствовало вывеске поединка. В этой встрече было все – две красных карточки (по одной на каждую команду), автогол и пенальти! Победу со счетом 3:2 в упорном поединке одержал «Альянс», который с 29 очками идет четвертым. «Оболонь» с 30 баллами находится на третьей позиции в Первой лиге.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 17-й тур

5 ноября

«Агробизнес» - «ВПК-Агро» - 1:0

Гол: Курило, 23.

Удаление: Шевченко, 75 («ВПК-Агро»).

«Нива» - «Кривбасс» - 1:2

Голы: Демчук, 45+2 – Хобленко, 10, Илич, 59.

6 ноября

«Кремень» - «Краматорск» - 0:1

Гол: Ндукве, 16.

«Прикарпатье» - «Олимпик» - 2:1

Голы: Семотюк, 14, Цюцюра, 60 – Ходаковский, 85.

7 ноября

«Горняк-Спорт» - «Полесье» - 1:0

Гол: Мильченко, 70.

«Ужгород» - «Металлист» - 0:2

Голы: Балули, 39, Демченко, 73.

8 ноября

«Подолье» - «Волынь» - 2:0

Голы: Савошко, 31, Мораренко, 39.

«Альянс» - «Оболонь» - 3:2

Голы: Безуглый, 29 (автогол), Загинайлов, 61, Герт, 76 – Батальский, 42, Мурза, 64 (с пенальти).

Удаление: Шарай, 56 – Бородай, 90+3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ