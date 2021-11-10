Первая лига. Лидеры снова победили, Альянс и Оболонь устроили голевое шоу

Обзор поединков 17-го тура Первой лиги

  • 10.11.2021 11:27
  • 616 просмотров
  • 0 комментариев
Первая лига. Лидеры снова победили, Альянс и Оболонь устроили голевое шоу
© ФК Оболонь

«Агробизнес» на своем поле оказался сильнее «ВПК-Агро», который в случае победы в этом поединке обогнал бы в турнирной таблице команду Александра Чижевского. Но все-таки три очка в этом матче удалось взять клубу из Волочиска, который победил благодаря голу Курило. Отметим, что коллектив из Шевченковки доигрывал встречу в меньшинстве после удаления Шевченко. «Агробизнес» победил во второй встрече кряду и снова со счетом 1:0. «ВПК-Агро» с 13-ю очками идет 14-м в Первой лиге. «Агробизнес» с 18-ю баллами расположился на 13-й позиции.

«Кривбасс» в непростом матче против «Нивы» в Тернополе сумел снова взять три очка. Криворожане были близки к тому, чтобы выиграть первый тайм после точного удара Хобленко. Кстати, Алексей отличился голом впервые с 12 сентября, когда он оформил покер в ворота «Ужгорода». Теперь у Хобленко 9 забитых мячей в активе, и он находится на чистом втором месте в списке лучший снайперов второго дивизиона. Так вот… «Кривбасс» мог уйти на перерыв, ведя в счете, но гол в раздевалку в исполнении Демчука выровнял положение в поединке. Во второй половине встречи благодаря голу австрийского хорвата Илича «Кривбасс» снова вышел вперед и больше не пропускал, как, собственно, и не забивал. В итоге подопечные Александра Бабича добились третьей подряд виктории на выезде. В целом победная серия криворожан длится уже четыре матча. С 37 очками «Кривбасс» уверенно занимает второе место в Первой лиге.

В пятом матче подряд уступил «Кремень». На этот раз команда из Кременчуга проиграла на своем поле «Краматорску», за который победным автографом в воротах «Кременчуга» отличился в первом тайме Ндукве.

Четвертой подряд победой порадовало своих фанатов «Прикпратье». На этот раз иванофранковцы в родных стенах выиграли у «Олимпика» со счетом 2:1. «Прикарпатье» с 28 очками идет на пятом месте в Первой лиге и от третьего места команду из Ивано-Франковска отделяет два балла.

Продолжает побеждать «Горняк-Спорт», который выиграл уже три матча подряд. На этот раз коллектив из Полтавской области оказался сильнее «Полесья» (1:0). В целом команда из Горишних Плавней не знает вкуса поражений уже девять матчей кряду. Благодаря таким результата подопечные Игоря Жабченко с 25 очками поднялись на 6-е место в турнирной таблице.

В Ужгороде на стадионе «Авангард» встретились аутсайдер Первой лиги «Ужгород» и лидер второго дивизиона «Металлист». Харьковчане выиграли встречу со счетом 2:0 после голов Демченко и Балули, для которого это шестой точный выстрел в сезоне. Закарпатцы с 9 очками по-прежнему замыкают турнирную таблицу Первой лиги, «Металлист» с 44 баллами уверенно лидирует.

В западноукраинском дерби середняков сошлись «Подолье» и «Волынь». Команде из Хмельницкого удалось победить со счетом 2:0 после голов в первом тайме в исполнении Савошко и Мораренко.

В центральном матче 17-го тура встретились «Альянс» и «Оболонь». То, что происходило на поле, соответствовало вывеске поединка. В этой встрече было все – две красных карточки (по одной на каждую команду), автогол и пенальти! Победу со счетом 3:2 в упорном поединке одержал «Альянс», который с 29 очками идет четвертым. «Оболонь» с 30 баллами находится на третьей позиции в Первой лиге.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 17-й тур

5 ноября

«Агробизнес» - «ВПК-Агро» - 1:0
Гол: Курило, 23.

Удаление: Шевченко, 75 («ВПК-Агро»).

«Нива» - «Кривбасс» - 1:2
Голы: Демчук, 45+2 – Хобленко, 10, Илич, 59.

6 ноября

«Кремень» - «Краматорск» - 0:1
Гол: Ндукве, 16.

«Прикарпатье» - «Олимпик» - 2:1
Голы: Семотюк, 14, Цюцюра, 60 – Ходаковский, 85.

7 ноября

«Горняк-Спорт» - «Полесье» - 1:0
Гол: Мильченко, 70.

«Ужгород» - «Металлист» - 0:2
Голы: Балули, 39, Демченко, 73.

8 ноября

«Подолье» - «Волынь» - 2:0
Голы: Савошко, 31, Мораренко, 39.

«Альянс» - «Оболонь» - 3:2
Голы: Безуглый, 29 (автогол), Загинайлов, 61, Герт, 76 – Батальский, 42, Мурза, 64 (с пенальти).

Удаление: Шарай, 56 – Бородай, 90+3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности