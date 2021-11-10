Известно, сколько бы получила Свитолина в качестве запасной на WTA Finals

Украинская теннисистка Элина Свитолина в текущем сезоне могла поехать на Итоговый турнир WTA, но только в качестве запасной.
Элина отказалась от этой возможности и потенциально потеряла 40 тысяч долларов. Таков гонорар теннисистки, которая получает статус альтернативной участницы и вообще не выходит на корт.
Нужно отметить, что за каждый сыгранный матч, независимо от результата, запасная получает еще по $20 тысяч сверху.
Отметим, что победа в матче группового этапа оценивается дополнительным бонусом – $110 тысяч.
В текущем сезоне Свитолина заработала $1,296,599 призовых.
Источник — Sport.ua
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