ДЕ ДЗЕРБИ: «Мой выбор продиктован желанием построить что-то важное»

Интервью наставника «горняков» итальянской прессе

  • 10.11.2021 10:45
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ДЕ ДЗЕРБИ: «Мой выбор продиктован желанием построить что-то важное»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал интервью итальянским журналистам, рассказав о своей работе в Украине.

- Мы все еще в начале, но я доволен ростом команды, тем, как я попал в новую реальность, как складываются отношения с клубом и футболистами и каковы первые результаты.

- В сентябре вы выиграли Суперкубок у «Динамо»: хороший способ стать известным и любимым.
- Соперничество между «Шахтером» и «Динамо» - это серьезное соперничество, которое усугубляется тем, что моя команда была вынуждена покинуть Донецк в 2014 году из-за войны и находится в Киеве. Мы выиграли Суперкубок Украины со счетом 3:0. В тот вечер я был особенно доволен способом, которым мы обыграли «Динамо».

- В чемпионате у вас поровну очков с «Динамо». Все ли решится в очном матче команд?
- Чемпионат более неопределенный, о чем говорят результаты. В каждой игре все возможно. Год назад «Шахтер» отставал от «Динамо» на одиннадцать очков. Для нас важно выиграть чемпионат. Я подпускаю некоторых молодых игроков 2001 и 2002 годов, потому что у нас много молодых талантов и цель – восстановить правильную иерархию в Украине.

- Вы ощущаете давление?
- Нет. Я знаю, что тренировать «Шахтер» - значит побеждать, но это понимание не лишает меня сна. Скорее, я всегда чувствую давление, чтобы быстро организовать команду. Я хочу, чтобы они быстрее приобрели четкую идентичность.

- Легко ли проникнуть в головы игроков?
- Я очень боялся языка, привычек, анархии. Вместо этого я обнаружил большую доступность, очень высокий профессионализм, значительное понимание игры. И полную доступность со стороны клуба.

- Какова самая большая трудность, с которой вы столкнулись?
- Язык: я руковожу тренировками на итальянском, и у меня два очень хороших переводчика. Также я чуть-чуть использую испанский и английский. Ребята изо всех сил стараются понять итальянский. Я изменил свое отношение на поле: стал менее трудным, чем в Италии. Среди других трудностей есть длительные поездки, почти всегда самолетом по три-четыре часа. А еще много матчей: с июля мы играем каждые три дня. Для меня это происходит впервые в карьере. Это новый опыт для меня.

- Лига чемпионов: почему только одно очко?
- Потому что мы это заслужили. Но в каждом матче своя история. С «Интером» мы сыграли вничью, показав хорошую игру. С «Реалом» дома проиграли 0:5, но до счета 0:2 матч был сбалансированным. В ответной игре мы могли сделать больше, но все это часть пути. При другой стратегии у нас могло бы быть еще несколько очков. Но я предпочел сыграть по-своему, несмотря на понимание риска. Мой выбор продиктован желанием построить что-то важное. Сейчас мы не готовы так играть в Лиге чемпионов, нам не хватает знаний об игре, физических характеристик, убежденности. Но мы будем расти. Пункт назначения – вернуться на важные стадионы и играть без ручного тормоза.

- Третье место уже невозможно?
- Сейчас я думаю о матче с «Интером». Там мы сделаем все возможное, чтобы победить и оставить надежду на третье место.

- Вас взволновало посещение «Сантьяго Бернабеу»?
- Это больше повлияло на моих помощников, которые справедливо воспринимают эти вещи более искренне. К сожалению, мне они нравятся меньше. Я заинтересован в том, чтобы предлагать в таком престижном театре такой же футбол, который позволил нам туда попасть.

- Как складывается ваша жизнь в Киеве?
- Мне очень хорошо, город красивый. Я живу в квартире, но большую часть времени провожу на спортивной базе. Мне нравятся украинцы, потому что они достойны и гордятся своей историей. Конечно, я скучаю по семье: эта работа нам много дает, но что-то и отнимает.

- Вы когда-то сожалели о своем выборе?
- Нет, я знал о трудностях. В моем нынешнем состоянии я думаю, что не смог бы найти лучшей ситуации. Но я признаю, что было трудно покинуть «Сассуоло»: там есть люди, которых я люблю и к которым очень привязан.

Источник — SassuoloNews.net

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