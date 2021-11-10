38-летний Дани Алвес хочет вернуться в Барселону

Бразильский защитник может поработать под руководством Хави

  • 10.11.2021 09:50
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38-летний Дани Алвес хочет вернуться в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский ветеран Дани Алвес намерен вскоре вернуться в «Барселону» и завершить карьеру в клубе.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в ближайшие время 38-летний игрок встретится с руководством клубаю

Новый главный тренер команды Хави и президент каталонцев Жоан Лапорта оценивают возможность возвращения Алвеса, который может поделиться своим опытом с молодыми футболистами.

Напомним, что в сентябре Алвес покинул «Сан-Паулу» и пребывает в статусе свободного агента.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. В составе команды он трижды победил в Лиге чемпионов, шесть раз выиграл чемпионат Испании, по четыре раза взял Кубок и Суперкубок страны.

Источник — твиттер Николо Скиры

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