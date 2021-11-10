Известно, сколько будет получать в Украине новый куратор арбитража Риццоли

Новый куратор украинского арбитража Никола Риццоли будет исполнять те же функции в УАФ, что и Пьерлуиджи Коллина в ФФУ с 2010 по 2012 гг.



По информации источника, Риццоли утвердят куратором судейского корпуса на заседании исполкома 17 ноября.



Сообщается, что итальянцу предложили 2-летний контракт с возможностью пролонгации еще на год, а зарплата будет приблизительно такой, как была у Коллины – в пределах 20 тысяч евро в месяц.



Никола Риццоли семь раз признавался арбитром года в итальянской Серии А. В 2014 году Никола отсудил финальный матч чемпионата мира между Германией и Аргентиной в Бразилии.