Известно, сколько будет получать в Украине новый куратор арбитража Риццоли

Зарплата итальянца будет приблизительно такой, как была у Пьерлуиджи Коллины

  • 10.11.2021 09:53
  • 1462 просмотра
  • 5 комментариев
Известно, сколько будет получать в Украине новый куратор арбитража Риццоли
© УАФ. Никола Риццоли (слева)

Новый куратор украинского арбитража Никола Риццоли будет исполнять те же функции в УАФ, что и Пьерлуиджи Коллина в ФФУ с 2010 по 2012 гг.
 
По информации источника, Риццоли утвердят куратором судейского корпуса на заседании исполкома 17 ноября.
 
Сообщается, что итальянцу предложили 2-летний контракт с возможностью пролонгации еще на год, а зарплата будет приблизительно такой, как была у Коллины – в пределах 20 тысяч евро в месяц.
 
Никола Риццоли семь раз признавался арбитром года в итальянской Серии А. В 2014 году Никола отсудил финальный матч чемпионата мира между Германией и Аргентиной в Бразилии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
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    ZloyDeda
    ZloyDeda, 10.11.2021 10:11 (изменен)
    +8
    Про який розвиток футболу може йти мова від цих нероб, коли головне завдання - розпил бабла! А ви кажете футбол... Павелко по життю таким був, а тут ще благословення від Рінатіка отримав
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    Pavelgorov
    Pavelgorov, 10.11.2021 10:41
    +4
    За что такие деньги ему платить?
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    Morfeo1
    online
    Morfeo1, 10.11.2021 10:29
    +2
    20 штук евро - 0фureть 🤯
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    Barsa
    online
    Barsa, 10.11.2021 10:43
    +1
    Лучше деньги на развитие футбола дали бы,чем содержать этих итальяшек
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    Maxim_kravets
    online
    Maxim_kravets, 10.11.2021 10:28
    -2
    Отличный судья был. С ним и закончилась эра нормального судейства в Италии.
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