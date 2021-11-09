Андрей ПАВЕЛКО: «Риццоли согласился стать куратором украинских рефери»

Окончательное решение относительно назначения специалиста примет Исполком УАФ

  • 09.11.2021 14:54
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Андрей ПАВЕЛКО: «Риццоли согласился стать куратором украинских рефери»
© Facebook. Никола Риццоли и Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко заявил о том, что итальянский специалист Никола Риццоли согласился стать куратором украинских рефери. Окончательное решение будет принято Исполкомом УАФ, который состоится 17 ноября.

«Украинские арбитры смогут получать знания и опыт от одного из лучших рефери современности — Николы Риццоли. Сегодня звездный итальянский специалист по моему приглашению побывал в Доме футбола. Вместе с главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, контракт которого недавно был продлен, и нашими арбитрами пообщались с Николой и обсудили перспективы нашего сотрудничества на будущее.

Риццоли согласился с моим предложением стать куратором подготовки украинских рефери и, в случае поддержки этой инициативы Исполкомом, заседание которого предварительно запланировано на 17 ноября, команда УАФ получит новое мощное усиление уже в ближайшее время.

Об авторитете Николая Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего это звание лучшего рефери мира, которое он получал дважды подряд. А это значит, что украинские коллеги Николы с началом нашего сотрудничества получат отличные возможности для профессионального роста. Верю, что они успешно их реализуют! Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов, как Лучано Лучи и Никола Риццоли, даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража!», — написал Павелко.

Источник — Facebook

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