Источник: комитет арбитров УАФ получит нового главу. Это снова итальянец

Место Лучано Лучи займет Никола Риццоли

  • 04.11.2021 18:55
  • 404 просмотра
  • 2 комментария
Источник: комитет арбитров УАФ получит нового главу. Это снова итальянец
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Риццоли

В ближайшее время комитет арбитров УАФ может получить нового главу. Им станет еще один итальянец – известный в недавнем прошлом арбитр Никола Риццоли. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил известный журналист Константин Андриюк.

Нынешний глава комитета арбитров УАФ, Лучано Лучи, не сможет продолжить свою работу из-за последствий ДТП, в которое он попал в конце августа в Киеве. Риццоли должны представить в новой должности до конца года.

50-летний Риццоли завершил карьеру арбитра в 2017 году. Обслуживал финалы Лиги чемпионов-2013 и чемпионата мира-2014. Был признан лучшим арбитром Евро-2016.

Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 04.11.2021 19:07
    0
    Опять 25
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 04.11.2021 19:04
    0
    А где же конкурс прозрачный ,как на любую госслужбу?
    Может мы Кашшаи хотим или Оливера в начальники?
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