Источник: комитет арбитров УАФ получит нового главу. Это снова итальянец

В ближайшее время комитет арбитров УАФ может получить нового главу. Им станет еще один итальянец – известный в недавнем прошлом арбитр Никола Риццоли. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил известный журналист Константин Андриюк.

Нынешний глава комитета арбитров УАФ, Лучано Лучи, не сможет продолжить свою работу из-за последствий ДТП, в которое он попал в конце августа в Киеве. Риццоли должны представить в новой должности до конца года.

50-летний Риццоли завершил карьеру арбитра в 2017 году. Обслуживал финалы Лиги чемпионов-2013 и чемпионата мира-2014. Был признан лучшим арбитром Евро-2016.