Леонид БУРЯК – о Шевченко в Дженоа: «Все так начинали»

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».



«Я думаю, Андрею Шевченко с чего-то надо начинать, если он хочет связывать свою жизнь с тренерской деятельностью. Это хороший вызов! Все так начинали. Я думаю, что сложно возглавить команду, которая находится в тройке лидеров чемпионата Италии. Пошагово нужно двигаться. Посмотрим, что из этого получится.

Ситуация у «Дженоа» непростая, команда непростая. Генуя – город прекрасный. Но «грифонов» отделяет три очка от последнего места. Шевченко не готовил команду к сезону. Хорошо, что сейчас есть перерыв на сборные и можно чуть-чуть команду подтянуть, сделать какую-то реорганизацию. Трансферное окно сейчас закрыто. Посмотрим, что из этого получится. Я могу Шевченко пожелать только удачи. Все с этого начинали. Все начинали нетоповые команды тренировать. Я думаю, небольшой опыт, который есть, помощники, которые его окружают, помогут справиться Шевченко с этой задачей.

Моуриньо сказал, что у него очень хорошие отношения Шевченко? Чего ждать от матча «Дженоа» против «Ромы», в котором Шевченко дебютирует на тренерском мостике в Серии А? Говорить и делать – это две разные вещи. Можно что угодно говорить. Я знаю, там непростая ситуация была. Но если Моуриньо говорит, что у них прекрасные отношения… Тут нужно сказать, что Моуриньо уже некуда деваться. Неизвестно, останется ли португалец в «Роме». Если римляне проиграют «Дженоа», я думаю, что это будет для Моуриньо последний шаг в качестве наставника «Ромы». Они уступили «Венеции». И, если «джалоросси» проиграют еще матч «Дженоа»... Но, конечно, этот поединок будет важен и для Шевченко. В Италии вообще нет не важных игр. Я думаю, такое будет продолжаться до конца сезона. Тем более, что «Дженоа» находится в непростой ситуации. Это не топовая команда. Все ждут матчей с генуэзцами, чтобы как-то пополнить запас очков. Поэтому, я думаю, что каждая игра для «Дженоа» будет как кубковая игра», - сказал Буряк.

Андрей Шевченко в Дженоа: за и против