Леонид БУРЯК – о Шевченко в Дженоа: «Все так начинали»

Специалист считает, что нужно двигаться пошагово

  • 10.11.2021 09:28
  • 941 просмотр
  • 0 комментариев
Леонид БУРЯК – о Шевченко в Дженоа: «Все так начинали»
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

Известный украинский тренер Леонид Буряк высказался о назначении Андрея Шевченко главным тренером команды итальянской Серии А «Дженоа».
 
«Я думаю, Андрею Шевченко с чего-то надо начинать, если он хочет связывать свою жизнь с тренерской деятельностью. Это хороший вызов! Все так начинали. Я думаю, что сложно возглавить команду, которая находится в тройке лидеров чемпионата Италии. Пошагово нужно двигаться. Посмотрим, что из этого получится.

Ситуация у «Дженоа» непростая, команда непростая. Генуя – город прекрасный. Но «грифонов» отделяет три очка от последнего места. Шевченко не готовил команду к сезону. Хорошо, что сейчас есть перерыв на сборные и можно чуть-чуть команду подтянуть, сделать какую-то реорганизацию. Трансферное окно сейчас закрыто. Посмотрим, что из этого получится. Я могу Шевченко пожелать только удачи. Все с этого начинали. Все начинали нетоповые команды тренировать. Я думаю, небольшой опыт, который есть, помощники, которые его окружают, помогут справиться Шевченко с этой задачей.

Моуриньо сказал, что у него очень хорошие отношения Шевченко? Чего ждать от матча «Дженоа» против «Ромы», в котором Шевченко дебютирует на тренерском мостике в Серии А? Говорить и делать – это две разные вещи. Можно что угодно говорить. Я знаю, там непростая ситуация была. Но если Моуриньо говорит, что у них прекрасные отношения… Тут нужно сказать, что Моуриньо уже некуда деваться. Неизвестно, останется ли португалец в «Роме». Если римляне проиграют «Дженоа», я думаю, что это будет для Моуриньо последний шаг в качестве наставника «Ромы». Они уступили «Венеции». И, если «джалоросси» проиграют еще матч «Дженоа»... Но, конечно, этот поединок будет важен и для Шевченко. В Италии вообще нет не важных игр. Я думаю, такое будет продолжаться до конца сезона. Тем более, что «Дженоа» находится в непростой ситуации. Это не топовая команда. Все ждут матчей с генуэзцами, чтобы как-то пополнить запас очков. Поэтому, я думаю, что каждая игра для «Дженоа» будет как кубковая игра», - сказал Буряк.

Андрей Шевченко в Дженоа: за и против

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности