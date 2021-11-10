КОНТЕ: «Моя зарплата грабеж? Я на топ-уровне, поэтому это нормально»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на вопрос о своей зарплате в лондонском клубе.

«Мою зарплату называют грабежом? Да, она является финансовым бременем для клуба. Но я выполняю свою работу на топ-уровне, поэтому нормально, что мне платят такую сумму.

Попасть в топ-4 в Премьер-лиге будет тяжело. Это очень серьезный турнир, поэтому нам необходимо играть на пределе сил в каждом матче. Также мы намерены добиться успеха в Лиге Конференций», — сказал Конте.

Напомним, в начале ноября Конте подписал трехлетний контракт с «Тоттенхэм». Источник отмечает, что в Лондоне специалист зарабатывает 18 млн евро в год.