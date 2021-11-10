3-й тур женской Лиги чемпионов. Турнирные таблицы: как дела у Жилстроя-1?

9 ноября состоялись матчи 3-го тура женской Лиги чемпионов

  • 10.11.2021 01:20
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3-й тур женской Лиги чемпионов. Турнирные таблицы: как дела у Жилстроя-1?
© ФК Жилстрой-1

9 ноября состоялись матчи 3-го тура женской Лиги чемпионов по футболу.

Харьковский «Жилстрой-1» дома сыграл вничью с «Брейдабликом» из Исландии (0:0).

В плей-офф из каждой группы выйдут по два клуба. Учитывая, что в группе выступают два гранда – «ПСЖ» и «Реал» (4:0 в матче между ними), шансы харьковской команды крайне малы.

Лига чемпионов 2021/22 среди женщин

3-й тур, 9 ноября

  • 19:45. Жилстрой-1 (Украина) – Брейдаблик (Исландия) – 0:0
  • 19:45. Серветт (Швейцария) – Челси (Англия) – 0:7
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 4:0
  • 22:00. Ювентус (Италия) – Вольфсбург (Германия) – 2:2

3-й тур, 10 ноября

  • 19:45. Барселона (Испания) – Хоффенхайм (Германия)
  • 19:45. Кеге (Дания) – Арсенал (Англия)
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Хеккен (Швеция)
  • 22:00. Лион (Франция) – Бавария (Германия)

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

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