3-й тур женской Лиги чемпионов. Турнирные таблицы: как дела у Жилстроя-1?

9 ноября состоялись матчи 3-го тура женской Лиги чемпионов по футболу.
Харьковский «Жилстрой-1» дома сыграл вничью с «Брейдабликом» из Исландии (0:0).
В плей-офф из каждой группы выйдут по два клуба. Учитывая, что в группе выступают два гранда – «ПСЖ» и «Реал» (4:0 в матче между ними), шансы харьковской команды крайне малы.
Лига чемпионов 2021/22 среди женщин
3-й тур, 9 ноября
- 19:45. Жилстрой-1 (Украина) – Брейдаблик (Исландия) – 0:0
- 19:45. Серветт (Швейцария) – Челси (Англия) – 0:7
- 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 4:0
- 22:00. Ювентус (Италия) – Вольфсбург (Германия) – 2:2
3-й тур, 10 ноября
- 19:45. Барселона (Испания) – Хоффенхайм (Германия)
- 19:45. Кеге (Дания) – Арсенал (Англия)
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Хеккен (Швеция)
- 22:00. Лион (Франция) – Бавария (Германия)
Турнирные таблицы ЛЧ
Источник — Sport.ua
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