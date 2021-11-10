КАЩУК: «Маркевич напихал мне по делу, поговорили. Важно, чтоб пошло впрок»

Полузащитник клуба «Мариуполь» забил два гола в ворота «Миная»

  • 10.11.2021 00:52
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  • 1 комментарий
КАЩУК: «Маркевич напихал мне по делу, поговорили. Важно, чтоб пошло впрок»
© ФК Мариуполь. Алексей Кащук

Полузащитник клуба «Мариуполь» Алексей Кащук поделился мыслями после победы над «Минаем» (2:0) в гостевом матче 14-го тура УПЛ, в котором он отметился дублем:

«Наконец, нам удалось прервать затяжную серию без побед. В каждой игре мы были, можно сказать, на голах, но не могли отличиться, а сейчас все сложилось. Рад отличиться, причем, этот дубль в ворота «Миная» стал для меня первым в Премьер-лиге.

Недопонимание с Остапом Маркевичем? Не хочется об этом вспоминать. Наставник мне напихал по делу, мы поговорили. Важно, что все это пошло впрок.

Очень хочется верить, что этот результат позволит нам почувствовать уверенность в будущем. Что касается борьбы за выживание, то об этом говорить рано, впереди еще половина дистанции. Сейчас у нас 4 выходных, а потом мы, засучив рукава, продолжим работать. Мы хотим побеждать».

ГОЛ! 0:1. Кащук, 45 мин.

ГОЛ! 0:2. Кащук, 81 мин.

Источник — zbirna.com

(1 голос)

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    belerilf1
    belerilf1, 10.11.2021 01:42
    0
    отфидбечил
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