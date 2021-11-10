КАЩУК: «Маркевич напихал мне по делу, поговорили. Важно, чтоб пошло впрок»

Полузащитник клуба «Мариуполь» Алексей Кащук поделился мыслями после победы над «Минаем» (2:0) в гостевом матче 14-го тура УПЛ, в котором он отметился дублем:
«Наконец, нам удалось прервать затяжную серию без побед. В каждой игре мы были, можно сказать, на голах, но не могли отличиться, а сейчас все сложилось. Рад отличиться, причем, этот дубль в ворота «Миная» стал для меня первым в Премьер-лиге.
Недопонимание с Остапом Маркевичем? Не хочется об этом вспоминать. Наставник мне напихал по делу, мы поговорили. Важно, что все это пошло впрок.
Очень хочется верить, что этот результат позволит нам почувствовать уверенность в будущем. Что касается борьбы за выживание, то об этом говорить рано, впереди еще половина дистанции. Сейчас у нас 4 выходных, а потом мы, засучив рукава, продолжим работать. Мы хотим побеждать».
ГОЛ! 0:1. Кащук, 45 мин.
ГОЛ! 0:2. Кащук, 81 мин.
Источник — zbirna.com
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