6 ноября в 14:00 состоялся матч 14-го тура УПЛ, в котором играли «Минай» и «Мариуполь» (0:2).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ВИДЕО. Незабитый пенальти все решил. Как Кащук оформил дубль за Мариуполь
ГОЛ! 0:1. Кащук, 45 мин.
Удаление. Очеретько (Мариуполь), 73 мин.
Незабитый пенальти. Гончар (Минай), 77 мин.
ГОЛ! 0:2. Кащук, 81 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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