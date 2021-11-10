Достаточно серьезный тренер. Вернидуб отреагировал на назначение Шевченко

Главный тренер «Шерифа» поздравил нового коуча итальянского «Дженоа»

  • 10.11.2021 00:30
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Достаточно серьезный тренер. Вернидуб отреагировал на назначение Шевченко
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника итальянской команды «Дженоа»:

«Я поздравляю Андрея Шевченко. Думаю, если он туда попал, то в первую очередь сам хотел этого. Поэтому удачи и хорошей работы.

Я считаю, тренер он достаточно серьезный, что показал своей работой в сборной Украины. Могу только пожелать удачи. И еще – исправить ситуацию, в которую попал «Дженоа». Думаю, у него все получится».

Источник — Футбол 1/2/3

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