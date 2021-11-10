Достаточно серьезный тренер. Вернидуб отреагировал на назначение Шевченко

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника итальянской команды «Дженоа»:

«Я поздравляю Андрея Шевченко. Думаю, если он туда попал, то в первую очередь сам хотел этого. Поэтому удачи и хорошей работы.

Я считаю, тренер он достаточно серьезный, что показал своей работой в сборной Украины. Могу только пожелать удачи. И еще – исправить ситуацию, в которую попал «Дженоа». Думаю, у него все получится».