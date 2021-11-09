Выпускай Лунина! Анчелотти не сдержал обещание: прошло 47 дней

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не сдержал обещание по поводу украинца Андрея Лунина.

Еще 24 сентября Анчелотти пообещал вскоре выставить украинского голкипера на игру:

«За Тибо Куртуа стоит очень сильный парень, обладающий большими качествами. Я дам ему игровое время. Лунин заслуживает того, чтобы играть, и он вскоре выйдет на поле».

С тех пор прошло 9 игр, 47 дней, а резервный голкипер «Реала» не сыграл ни минуты в Ла Лиге, подсчитала Marca, посвятив украинскому голкиперу большую публикацию.