Выпускай Лунина! Анчелотти не сдержал обещание: прошло 47 дней

24 сентября главный тренер «Реала» пообещал дать Андрею игровую практику

  • 09.11.2021 22:47
  • 1797 просмотров
  • 1 комментарий
Выпускай Лунина! Анчелотти не сдержал обещание: прошло 47 дней
© Marca. Андрей Лунин

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не сдержал обещание по поводу украинца Андрея Лунина.

Еще 24 сентября Анчелотти пообещал вскоре выставить украинского голкипера на игру:

«За Тибо Куртуа стоит очень сильный парень, обладающий большими качествами. Я дам ему игровое время. Лунин заслуживает того, чтобы играть, и он вскоре выйдет на поле».

С тех пор прошло 9 игр, 47 дней, а резервный голкипер «Реала» не сыграл ни минуты в Ла Лиге, подсчитала Marca, посвятив украинскому голкиперу большую публикацию.

Источник — Marca

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ua-goahead
    ua-goahead, 09.11.2021 23:20
    +1
    Так він же не озвучив коли настане те "незабаром". Хоч Луніну давно вже час звалювати
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