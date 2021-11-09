Михаил МУДРИК: «Аплодисменты на Сантьяго Бернабеу – это как в сказке»

Игрок «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал смену лидера в турнирной таблице чемпионата Украины.



– Тренер и Дарио общались с командой и сказали, что с этого момента все зависит от нас. Это намного легче, потому что полностью сосредотачиваемся на своих играх, результатах. Сейчас нужно показывать игру, как в последних матчах и обеспечить отрыв.



Де Дзерби – тренер очень высокого класса, реально топовый. С ним работать – одно удовольствие. Он всегда мне советует не бояться и играть уверенно. Ошибки у всех бывают, главное – сразу переключаться в отбор и помогать команде в обороне. Говорит: «Ты умеешь все это делать. Выходи, я верю в тебя». Благодарен тренеру, богу, команде, семье за поддержку. С моей стороны была тяжелая работа – ждать своего момента и быть к нему готовым.



– Был мандраж в матче с «Реалом»?

– Возможно, перед игрой. Знаете, это классный мандраж – заполненный стадион, команда «Реал», топовый клуб, но со свистком это чувство начало пропадать и исчезло.



– Трибуны «Бернабеу» тебе аплодировали, когда тебя заменили...

– Да, это как в сказке. Такое раньше можно было увидеть только в фильмах – как «Гол» о Сантьяго Муньесе, – сказал Мудрик.