Михаил МУДРИК: «Аплодисменты на Сантьяго Бернабеу – это как в сказке»

Вингер «Шахтера» – о лидерстве в чемпионате и матчах Лиги чемпионов

  • 09.11.2021 18:57
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Михаил МУДРИК: «Аплодисменты на Сантьяго Бернабеу – это как в сказке»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Игрок «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал смену лидера в турнирной таблице чемпионата Украины
 
– Тренер и Дарио общались с командой и сказали, что с этого момента все зависит от нас. Это намного легче, потому что полностью сосредотачиваемся на своих играх, результатах. Сейчас нужно показывать игру, как в последних матчах и обеспечить отрыв.
 
Де Дзерби – тренер очень высокого класса, реально топовый. С ним работать – одно удовольствие. Он всегда мне советует не бояться и играть уверенно. Ошибки у всех бывают, главное – сразу переключаться в отбор и помогать команде в обороне. Говорит: «Ты умеешь все это делать. Выходи, я верю в тебя». Благодарен тренеру, богу, команде, семье за поддержку. С моей стороны была тяжелая работа – ждать своего момента и быть к нему готовым.
 
– Был мандраж в матче с «Реалом»?
– Возможно, перед игрой. Знаете, это классный мандраж – заполненный стадион, команда «Реал», топовый клуб, но со свистком это чувство начало пропадать и исчезло.
 
– Трибуны «Бернабеу» тебе аплодировали, когда тебя заменили...
– Да, это как в сказке. Такое раньше можно было увидеть только в фильмах – как «Гол» о Сантьяго Муньесе, – сказал Мудрик.

Источник — FootballHub

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