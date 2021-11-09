АВАГИМЯН: «Фанаты Черноморца вряд ли примут такое количество арендованных»

Полузащитник «Черноморца» Артур Авагимян рассказал о том, как команда реагировала на поведение болельщиков. Фанаты одесситов были жутко недовольны обилием в составе арендованных игроков у киевского «Динамо».



«Всегда приятнее играть при поддержке своих фанатов. Когда я раньше играл против «Черноморца», то приезжая в Одессу, ультрас всегда были на стадионе. Их присутствие создавало особую атмосферу, заводило. Жаль, что их сейчас нет.



Думаю, что в данной ситуации эти болельщики вряд ли примут такую действительность. Возможно, наши результаты каким-то образом на нее повлияют. Полагаю, что здесь больше прослеживаются политические взгляды, а при этом, как часто бывает, редко что-то может поменяться», – сказал Авагимян.

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