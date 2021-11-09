АВАГИМЯН: «Фанаты Черноморца вряд ли примут такое количество арендованных»

Полузащитник одесского клуба – о недопонимании с болельщиками

  • 09.11.2021 18:32
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  • 1 комментарий
АВАГИМЯН: «Фанаты Черноморца вряд ли примут такое количество арендованных»
© ФК Черноморец. Артур Авагимян

Полузащитник «Черноморца» Артур Авагимян рассказал о том, как команда реагировала на поведение болельщиков. Фанаты одесситов были жутко недовольны обилием в составе арендованных игроков у киевского «Динамо».
 
«Всегда приятнее играть при поддержке своих фанатов. Когда я раньше играл против «Черноморца», то приезжая в Одессу, ультрас всегда были на стадионе. Их присутствие создавало особую атмосферу, заводило. Жаль, что их сейчас нет.
 
Думаю, что в данной ситуации эти болельщики вряд ли примут такую действительность. Возможно, наши результаты каким-то образом на нее повлияют. Полагаю, что здесь больше прослеживаются политические взгляды, а при этом, как часто бывает, редко что-то может поменяться», – сказал Авагимян.

ВИДЕО. Игрок Черноморца рассказал об атаке ультрас на клубный автобус

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Eglo данила
    Eglo данила, 09.11.2021 19:11
    +1
    Что здесь обижаться на арендованных, звонкой монеты у Климова нет, в долгах как в шелках.
    Продал бы.
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