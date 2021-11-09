ФОТО. Два дня до матча. Сборная Украины отправилась в Одессу

Сборная Украины продолжает подготовку к поединкам против национальных команд Болгарии, а также Боснии и Герцеговины.



Во вторник команда провела тренировку на НСК «Олимпийский», после чего поехала паковать чемоданы. Чартерный рейс, который доставит национальную команду в Одессу, назначен на 18:00.



Товарищеский матч Украина – Болгария состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в четверг, 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени.