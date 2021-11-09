ФОТО. Сборная Украины провела тренировку на НСК Олимпийский

Вечером во вторник команда отправится в Одессу на матч с Болгарией

  • 09.11.2021 14:22
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ФОТО. Сборная Украины провела тренировку на НСК Олимпийский
© УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к поединкам против национальных команд Болгарии и Боснии и Герцеговины.

Второй день сбора «сине-желтые» начали с завтрака в 9:00. Через час футболистов ждала первая на сборе теория и выезд на НСК «Олимпийский».

Тренироваться на главной арене страны — всегда удовольствие: отличное состояние газона дает футболистам возможность думать только о своих игровых способностях, не беспокоясь о возможных дефектах покрытия.

После разминки и игровых упражнений команда проделала основную работу в формате игровых серий. После понедельничной втягивающей тренировки началась отработка игровых схем на ближайший матч — с Болгарией.

В занятии приняли участие все 25 игроков без исключения. Все исполнители находятся в хорошем игровом тонусе, нареканий на здоровье нет.

После тренировки сборная вернулась в гостиницу «Опера», где футболисты пообедали и отправились собирать чемоданы. До выезда в аэропорт у них будет несколько часов.

Чартерный рейс, который доставит национальную команду в Одессу, назначен на 18:00. Ожидается, что полет будет длиться около часа. По прибытии «сине-желтые» разместятся в гостинице «Бристоль», которая станет их резиденцией на ближайшие три дня.

Товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в четверг, 16 ноября, в 19:30 по киевскому времени.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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