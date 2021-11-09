Михаил МУДРИК: «Ожиданий от матчей с Северной Македонией и Сербией никаких»

Игрок «Шахтера» и молодежной сборной Украины (U21) Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящих поединков своей команды против Северной Македонии и Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2023.

«Ожиданий от матчей никаких, есть только боевое настроение на будущие игры, прежде всего с Македонией, а затем с Сербией. Сейчас мы серьезно готовимся к игре с Македонией. По Северной Македонии уже немного прошлись, но у нас еще будут теоретические занятия, так что будем разбирать их еще лучше», — сказал Мудрик.

Напомним, матч молодежной сборной Украины против Северной Македонии состоится 11 ноября, а поединок с Сербией пройдет 16 ноября.

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