РОТАНЬ: «Матчи с Македонией и Сербией будут самыми важными для нас»

Наставник сборной Украины U-21 – о предстоящих поединках

  • 09.11.2021 11:18
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РОТАНЬ: «Матчи с Македонией и Сербией будут самыми важными для нас»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань высказался о предстоящих поединках своей команды против Северной Македонии и Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2023.

«Эти два матча, действительно, очень важные для нас. Я бы не собирал их вместе. У нас есть игра с Македонией 11 ноября, где очень нужен хороший результат, потом Сербия. Эти поединки будут очень важными для нас в плане результата», - сказал Ротань.

Матч между молодежными сборными Украины и Северной Македонии состоится в четверг, 11 ноября, а противостояние подопечных Ротаня с Сербией запланировано на 16 ноября.

Источник — Футбол 1/2/3

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