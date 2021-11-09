РОТАНЬ: «Матчи с Македонией и Сербией будут самыми важными для нас»

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань высказался о предстоящих поединках своей команды против Северной Македонии и Сербии в рамках отбора на чемпионат Европы-2023.
«Эти два матча, действительно, очень важные для нас. Я бы не собирал их вместе. У нас есть игра с Македонией 11 ноября, где очень нужен хороший результат, потом Сербия. Эти поединки будут очень важными для нас в плане результата», - сказал Ротань.
Матч между молодежными сборными Украины и Северной Македонии состоится в четверг, 11 ноября, а противостояние подопечных Ротаня с Сербией запланировано на 16 ноября.
Источник — Футбол 1/2/3
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