Александр ЗУБКОВ: «В матче с Боснией нам терять нечего»

Вингер сборной Украины высказался о матче отбора на ЧМ-2022

  • 09.11.2021 15:43
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Александр ЗУБКОВ: «В матче с Боснией нам терять нечего»
© УАФ

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков высказался о грядущих матчах сборной Украины против Болгарии и Боснии и Герцеговины.

«Нам терять нечего, поэтому нужно больше назойливости, больше агрессивности в атаке. Более организованно и сконцентрировано сыграть в обороне.

Матч с Болгарией? Я думаю, что это будет хорошая тренировка с повышенным уровнем ответственности. Через эту игру будем готовиться к поединку с Боснией», – сказал Зубков.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45 по Киеву.

Напомним, что 8 ноября сборная Украины начала подготовку к матчам отбора на ЧМ-2022.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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