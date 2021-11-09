Александр ЗУБКОВ: «В матче с Боснией нам терять нечего»

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков высказался о грядущих матчах сборной Украины против Болгарии и Боснии и Герцеговины.

«Нам терять нечего, поэтому нужно больше назойливости, больше агрессивности в атаке. Более организованно и сконцентрировано сыграть в обороне.

Матч с Болгарией? Я думаю, что это будет хорошая тренировка с повышенным уровнем ответственности. Через эту игру будем готовиться к поединку с Боснией», – сказал Зубков.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45 по Киеву.

Напомним, что 8 ноября сборная Украины начала подготовку к матчам отбора на ЧМ-2022.