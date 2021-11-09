Алексей КАЩУК: «Эта победа для нас — глоток свежего воздуха»

Футболист «Мариуполя» очень доволен итогами поединка с «Минаем» (2:0)

  • 09.11.2021 14:09
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Алексей КАЩУК: «Эта победа для нас — глоток свежего воздуха»
© ФК Мариуполь. Алексей Кащук

В 14-м туре Премьер-лиги «Мариуполь» одержал победу над «Минаем» — 2:0. После игры Алексей Кащук, забивший два мяча, ответил на вопросы канала «Футбол 1».

— Мы довольны результатом. Мы ехали в Ужгород, чтобы победить. Единственная наша задача – набрать три очка. Мои голы – это заслуга всей команды! Мы отработали на все 100 процентов.

— После первого гола вы получили желтую карточку за необычное празднование. Почему решили праздновать гол именно так?
— Это было спонтанное решение. Хотелось придумать что-то оригинальное. Перед игрой решил так отпраздновать, если забью. Не знал, что за это дают желтую карточку. В следующий раз буду аккуратнее.

— Большую часть второго тайма «Мариуполь» играл в меньшинстве. Вы как-то перестроили свою игру?
— Вся команда – молодцы. Отработали на максимуме. Такое нелепое удаление… После него мы отошли назад, а в конце реализовали контратаку и довели игру до логического завершения.

— «Мариуполь» одержал первую победу за 6 туров. Эта победа станет для команды переломной?
— 100 процентов! Для нас эта победа — как глоток свежего воздуха. Нам нужна была эта победа.

Источник — ФК Мариуполь

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