Ман Юнайтед может потерять Погба до конца года

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рискует пропустить длительное время.

28-летний травмировался в расположении сборной Франции. У игрока травма четырехглавой мышцы бедра из-за которой он покинул расположение команды. Погба вернется в Манчестер для прохождения углубленного обследования.

По предварительным оценкам футболист пропустит от 8 до 10 недель. Таким образом, Погба может уже не выйти на поле в этом году.

В нынешнем сезоне на счету Погба 7 ассистов в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Погба хочет вернуться в «Ювентус».