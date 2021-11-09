Ман Юнайтед может потерять Погба до конца года

Один из лидеров МЮ получил травму

  • 09.11.2021 13:38
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Ман Юнайтед может потерять Погба до конца года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рискует пропустить длительное время.

28-летний травмировался в расположении сборной Франции. У игрока травма четырехглавой мышцы бедра из-за которой он покинул расположение команды. Погба вернется в Манчестер для прохождения углубленного обследования.

По предварительным оценкам футболист пропустит от 8 до 10 недель. Таким образом, Погба может уже не выйти на поле в этом году.

В нынешнем сезоне на счету Погба 7 ассистов в 13 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Погба хочет вернуться в «Ювентус».

Источник — RMC Sport

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