Стаховский не смог выиграть первый матч на турнире в Братиславе

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№229 ATP) проиграл стартовый матч в рамках челленджера в Братиславе.
В матче первого раунде украинец уступил чеху Иржи Легечке (№164 ATP).
Братислава. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Иржи Легечка (Чехия) – 4:6, 5:7
Ранее турнир покинул Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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