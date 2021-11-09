Стаховский не смог выиграть первый матч на турнире в Братиславе

Сергей проиграл сопернику из Чехии

  • 09.11.2021 13:15
  • 42 просмотра
  • 1 комментарий
Стаховский не смог выиграть первый матч на турнире в Братиславе
© Panoramic. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№229 ATP) проиграл стартовый матч в рамках челленджера в Братиславе.
 
В матче первого раунде украинец уступил чеху Иржи Легечке (№164 ATP).
 
Братислава. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Иржи Легечка (Чехия) – 4:6, 5:7
 
Ранее турнир покинул Илья Марченко.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 09.11.2021 13:22
    0
    Наверное лучше попробовать Сачко на матчи сборных, а Стаху и пары хватит!
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