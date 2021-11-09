Александр СОПКО: «Гармаш и Коваленко должны быть в сборной»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал решение тренерского штаба сборной Украины вызвать в национальную команду игрока киевского «Динамо» Дениса Гармаша и футболиста «Специи» Виктора Коваленко.

«Я думаю, что Гармаш и Коваленко приглашены в сборную благодаря тому, что у них есть игровая практика в клубах, они качественно выглядят в этих играх. Они заслуживают быть, по крайней мере, в общей обойме. Брать игрока просто из-за имени, когда он не играет, это неправильно. Приглашать игроков на перспективу — это хорошо, но есть определенный риск. Поэтому играют те, кто сейчас в форме, кто проявляет себя в играх. Думаю, и Гармаш, и Коваленко обладают и мастерством, и опытом, а сейчас уже и игровой практикой, чтобы претендовать на место в сборной. Не знаю, будут они играть в составе или нет, ведь они давно не играли в сборной. Но в общей обойме они должны быть, потому что это игроки из поколения, которое еще не все сказало в нашем футболе. Они должны всегда быть под наблюдением тренерского штаба сборной», — сказал Сопко.