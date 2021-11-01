Вместо Миколенко. Петраков дозаявил в сборную защитника Шахтера

Наставник сборной Украины Александр Петраков дозаявил в сборную Украины защитника «Шахтера» Виктора Корниенко.
Он заменит в составе левого защитника «Динамо» Виталия Миколенко, который получил травму и не поможет национальной команде в двух ближайших матчах.
22-летний Корниенко провел в сборной 1 матч.
11 ноября Украина проведет контрольный матч с Болгарией, а 16 ноября состоится ключевой поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все - «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).
Резервный список
Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - «Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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