Вместо Миколенко. Петраков дозаявил в сборную защитника Шахтера

Виктор Корниенко пополнил состав команды

  • 01.11.2021 17:50
  • 3635 просмотров
  • 6 комментариев
Вместо Миколенко. Петраков дозаявил в сборную защитника Шахтера
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков дозаявил в сборную Украины защитника «Шахтера» Виктора Корниенко.

Он заменит в составе левого защитника «Динамо» Виталия Миколенко, который получил травму и не поможет национальной команде в двух ближайших матчах.

22-летний Корниенко провел в сборной 1 матч.

11 ноября Украина проведет контрольный матч с Болгарией, а 16 ноября состоится ключевой поединок отбора ЧМ-2022 против Боснии.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан («Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все - «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Виктор Коваленко («Специя», Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Денис Гармаш («Динамо» Киев).

Резервный список

Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - «Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Игорь Харатин («Легия», Польша), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»).

Источник — Украинская ассоциация футбола

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 01.11.2021 17:56
    +9
    Нащо той Сікан із всією повагою до нього це не той футболіст який здатний зарішати. Він іще сирий для збірної.
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 01.11.2021 18:36
    +5
    Виктор Андрущик, 01.11.2021 18:09
    Корнієнко повинен грати,а Привізний в резерві.Не було з ним щастя,то нещастя помогло.Микола це гравець максимум Діназу,Лівий берег.
    Ну ты и клоун))) Корниенко жалкий одноногий абелардо,который выходит раз в год играть. Конечно он не привозит.)))
    Ссылка
    Умник
    Умник, 01.11.2021 18:46
    +4
    Виктор Андрущик, 01.11.2021 18:09
    Корнієнко повинен грати,а Привізний в резерві.Не було з ним щастя,то нещастя помогло.Микола це гравець максимум Діназу,Лівий берег.
    Виктор какой диван используете для написания умозаключения?
    Посоветуйте пожалуйста
    Ссылка
    VadyaMetal
    VadyaMetal, 01.11.2021 19:20
    0
    Умник, 01.11.2021 18:46
    Виктор какой диван используете для написания умозаключения?
    Посоветуйте пожалуйста
    2 железных быльца, железная сетка между ними в дурке - это его диван.
    Ссылка
    turist86
    turist86, 01.11.2021 18:32
    0
    Миколенка не буде, але спорт юа все одно його включив у заявку
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    Виктор Андрущик, 01.11.2021 18:09
    -9
    Корнієнко повинен грати,а Привізний в резерві.Не було з ним щастя,то нещастя помогло.Микола це гравець максимум Діназу,Лівий берег.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности