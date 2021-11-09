Пеп ГВАРДИОЛА: «Барселона может получить любого игрока Манчестер Сити»

26-летний английский вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг по-прежнему рассматривает вопрос о переходе из «Манчестер Сити» в «Барселону». Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола признал, что такой трансфер возможен.

«Если «Барселона» заинтересована в каких-либо наших игроках, я уверен, что она сможет их заполучить», — отметил Гвардиола.

Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015 года за €63,7 миллиона. В текущем сезоне игрок провел за английскую команду 15 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Рахима с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €90 миллионов.