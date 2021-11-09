ФОТО. Бразильский новичок Металлиста Бойя прибыл в Харьков

В ночь на понедельник бразильский вингер Паулиньо Бойя прибыл в Харьков. Трансфер футболиста в «Металлист» будет оформлен в ближайшее время.

Харьковской публике 23-летнего вингера представит президент «Металлиста» Александр Ярославский в перерыве матча с «Прикарпатьем».

Поединок состоится в субботу, 13 ноября, на стадионе «Металлист». Начало в 17:45.