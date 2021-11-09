ФОТО. Бразильский новичок Металлиста Бойя прибыл в Харьков

Официально трансфер будет оформлен в ближайшее время

  • 09.11.2021 10:56
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ФОТО. Бразильский новичок Металлиста Бойя прибыл в Харьков
© ФК Металлист. Паулиньо Бойя

В ночь на понедельник бразильский вингер Паулиньо Бойя прибыл в Харьков. Трансфер футболиста в «Металлист» будет оформлен в ближайшее время.

Харьковской публике 23-летнего вингера представит президент «Металлиста» Александр Ярославский в перерыве матча с «Прикарпатьем».

Поединок состоится в субботу, 13 ноября, на стадионе «Металлист». Начало в 17:45.

Источник — ФК Металлист

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