ФОТО. Бразильский новичок Металлиста Бойя прибыл в Харьков

В ночь на понедельник бразильский вингер Паулиньо Бойя прибыл в Харьков. Трансфер футболиста в «Металлист» будет оформлен в ближайшее время.
Харьковской публике 23-летнего вингера представит президент «Металлиста» Александр Ярославский в перерыве матча с «Прикарпатьем».
Поединок состоится в субботу, 13 ноября, на стадионе «Металлист». Начало в 17:45.
Источник — ФК Металлист
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