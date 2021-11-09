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11.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Греция - Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Испанцам нужна только победа

  • 09.11.2021 09:32
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Греция - Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
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В четверг, 11 ноября, на стадионе «Тумба» в Салониках состоится матч квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катар между сборными Греции и Испании. Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Обе национальные команды сохраняют шансы на попадание на Мундиаль. Перед этой игрой расклад в группе В такой: лидирует Швеция, у которой 15 очков. Далее идет Испания с 13 пунктами в активе. На счету Греции 9 баллов и третья позиция. Грузия и Косово уже лишились шансов на проход. Таким образом, поединок является важнейших для обеих команд в плане борьбы за первые два места.

Греция

 

«Эллины» уже провели в отборе шесть матчей. Они сыграли вничью с Испанией, Грузией и Косово, победили Швецию и Грузию, а также уступили Швеции. Безусловно, шансы даже на второе место у греков маленькие, но в случае двух побед в ноябрьских поединках все возможно.

Греция, которая последний раз участвовала на крупном турнире в 2014 году, когда дошла до 1/8 финала ЧМ в Бразилии, этот отбор проводит крайне неубедительно. Подопечные Джона ван’т Схипа дают бой каждому сопернику, но в тоже время сами не могут обыграть потенциально более слабого оппонента, поэтому и такой результат.

Испания

 

«Фурия Роха» достаточно неожиданно для многих идет лишь второй. Подопечные Луиса Энрике в шести матчах отбора четыре раза победили, но при этом сыграли вничью с Грецией и проиграли Швеции, тем самым поставив себя в неудобное положение. Теперь для прямого выхода на Мундиаль испанцам нужно побеждать не только Грецию, но и Швецию в, по сути, лобовом поединке.

В октябре Испания принимала участие в финальной стадии Лиги наций. Сначала «Фурия Роха» в полуфинале прошла чемпионов Европы итальянцев, но в финале уступила чемпионам мира французам, показав при этом неплохой футбол.

На недавнем чемпионате Европы Испания смогла дойти до полуфинала, где в серии пенальти проиграла Италии. До этого были победы над Хорватией и Швейцарией в плей-офф. В группе команда Энрике сыграла вничью со Швецией и Польше, а также победила Словакию.

История встреч

 

Соперники провели между собой 11 матчей. Полное преимущество на стороне Испании, которая добыла 7 побед. 3 игры завершились вничью и один раз триумфовала Греция.

Ориентировочные составы

Греция: Влаходимос, Цимикас, Андруцос, Мавропанос, Салиакис, Яннулис, Бакасетас, Бухалакис, Сиопис, Цолис, Масурас.

Испания: Де Хеа, Аспиликуэта, Алонсо, Гарсия, Ляпорт, Родри, Бускетс, Коке, Оярсабаль, Сарабия, Пино.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.47 по линии Parimatch.

11 ноября, четверг

Греция - Испания
Салоники. Стадион «Тумба». 21:45
ТВ-трансляция - Футбол 3
Прогноз Sport.ua — 0:2
Parimatch  
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Сергей Снопов, Sport.ua

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