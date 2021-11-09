Александр ДЕНИСОВ: «Заря сделала то, что пока не могут Динамо и Шахтер»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал победу луганской «Зари» над болгарским ЦСКА София (2:0) в четвертом туре группового раунда Лиги конференций.

«Давайте поздравим «Зарю», которая продолжает собирать очки, кто бы что не говорил. Именно «Заря» сделала то, что пока не могут сделать «Шахтер» и «Динамо», - сказал Денисов.