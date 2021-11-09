Александр ДЕНИСОВ: «Заря сделала то, что пока не могут Динамо и Шахтер»

Известный журналист – о двух еврокубковых победах луганчан

  • 09.11.2021 09:35
  • 1000 просмотров
  • 2 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Заря сделала то, что пока не могут Динамо и Шахтер»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал победу луганской «Зари» над болгарским ЦСКА София (2:0) в четвертом туре группового раунда Лиги конференций.

«Давайте поздравим «Зарю», которая продолжает собирать очки, кто бы что не говорил. Именно «Заря» сделала то, что пока не могут сделать «Шахтер» и «Динамо», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 09.11.2021 10:18
    0
    Заря собрала табуретку, а Динамо и Шахтёр никак не соберут свои шифоньеры.
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    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 09.11.2021 10:14
    0
    Ну да. Тем более против такого монстра как болгарский ЦСКА. Это не какие-то там Баварии и Реалы вшивые
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