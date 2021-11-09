Валерий ФЕДОРЧУК: «Вдвойне обидно проигрывать такие матчи, как Черноморцу»

Хавбек «Руха» – о поражении в голевой перестрелке

  • 09.11.2021 08:53
  • 376 просмотров
  • 0 комментариев
Валерий ФЕДОРЧУК: «Вдвойне обидно проигрывать такие матчи, как Черноморцу»
© ФК Рух Львов. Валерий Федорчук

В поединке 14 тура чемпионата УПЛ «Рух» в драматической развязке уступил «Черноморцу» 3:4, проигрывая по ходу поединка во Львове 0:3.

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук рассказал, что помешало его команде избежать поражения.

«Для меня это был 250 поединок в элитном дивизионе в составе разных команд, однако не удалось отметить этот юбилей положительным результатом. Хотя если бы все закончилось ничьей, то принимая во внимание, как разворачивались события на поле, это было бы для «Руха» как победа.

Не помню, чтобы в моей карьере еще был поединок, когда мы отыгрались, проигрывая 0:3, а я к тому же записал в свой актив «дубль». Кстати, мой первый гол в поединке с одесситами оказался двадцатым забитым в УПЛ. Но когда, казалось, что все самое худшее позади, в концовке не уследили за контрвыпадом «моряков».

Кто виноват? Разбор поединка еще впереди, пока же преобладает чувство досады. Ведь мы вернулись в игру, спасли, создалось впечатление, безнадежно проигранный матч. Поэтому вдвойне обидны такие поражения», - сказал Федорчук.

Напомним, что пока «Рух» занимает в чемпионате УПЛ десятое место, набрав 13 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности