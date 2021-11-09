Василий ПРИЙМА: «У Шевченко в Дженоа все получится»

Экс-защитник итальянского клуба «Фрозиноне» Василий Прийма прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером команды Серии А – «Дженоа».

«Прежде всего, очень приятно, что украинский специалист получил предложение возглавить клуб из топ-европейского чемпионата. Уверен, что у Шевченко в «Дженоа» все получится, хотя у него нет опыта работы на клубном уровне.

Однако, надеюсь, что со своими итальянскими помощниками он быстро адаптируется к требованиям нового вызова. Тем более, что Шевченко пользуется в Италии огромной популярностью. Важно то, что он будет работать в футбольном городе, где есть сразу две элитные команды - «Сампдория» и «Дженоа». И несмотря на то, что в последние годы больше на виду «Сампдория», однако у «Дженоа» болельщиков не меньше.

К сожалению, когда выступая за «Фразиноне» мы играли в гостях с «Дженоа», то я был в запасе, но была возможность убедиться, что там очень требовательные и понимающие толк в футболе тиффози. Хочется верить, что они быстро найдут с Шевченко общий язык. Кстати, я не удивлюсь, если во время зимнего трансферного «окна» Шевченко пригласит в «Дженоа» кого-то из бывших подопечных по национальной сборной Украины. Тогда в Украине станет еще больше болельщиков этого итальянского клуба», - сказал Шевченко.