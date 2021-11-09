Василий ПРИЙМА: «У Шевченко в Дженоа все получится»

Украинский защитник – о новом вызове для экс-наставника сборной Украины

  • 09.11.2021 08:33
  • 150 просмотров
  • 2 комментария
Василий ПРИЙМА: «У Шевченко в Дженоа все получится»
© УАФ. Андрей Шевченко

Экс-защитник итальянского клуба «Фрозиноне» Василий Прийма прокомментировал назначение Андрея Шевченко главным тренером команды Серии А – «Дженоа».

«Прежде всего, очень приятно, что украинский специалист получил предложение возглавить клуб из топ-европейского чемпионата. Уверен, что у Шевченко в «Дженоа» все получится, хотя у него нет опыта работы на клубном уровне.

Однако, надеюсь, что со своими итальянскими помощниками он быстро адаптируется к требованиям нового вызова. Тем более, что Шевченко пользуется в Италии огромной популярностью. Важно то, что он будет работать в футбольном городе, где есть сразу две элитные команды - «Сампдория» и «Дженоа». И несмотря на то, что в последние годы больше на виду «Сампдория», однако у «Дженоа» болельщиков не меньше.

К сожалению, когда выступая за «Фразиноне» мы играли в гостях с «Дженоа», то я был в запасе, но была возможность убедиться, что там очень требовательные и понимающие толк в футболе тиффози. Хочется верить, что они быстро найдут с Шевченко общий язык. Кстати, я не удивлюсь, если во время зимнего трансферного «окна» Шевченко пригласит в «Дженоа» кого-то из бывших подопечных по национальной сборной Украины. Тогда в Украине станет еще больше болельщиков этого итальянского клуба», - сказал Шевченко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 09.11.2021 08:54
    0
    ну очччень Вася...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 09.11.2021 08:43
    0
    ну, раз сам Вася Прыйма напропочил, то...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности