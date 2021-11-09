Виктор ЛЕОНЕНКО: «К поражению Динамо привели глупые ошибки»

Специалист – о победе «Ворсклы» над киевлянами

  • 09.11.2021 07:37
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «К поражению Динамо привели глупые ошибки»
© ФК Динамо Киев

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от полтавской «Ворсклы» (1:2) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

«Считаю, что проблема «Динамо» в этой игре была не в усталости, так как киевляне владели мячом и инициативой по ходу матча. К поражению привели глупые ошибки, которыми воспользовались соперники. Речь о глупом пенальти и серьезном нарушении Забарного», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

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