Виктор ЛЕОНЕНКО: «К поражению Динамо привели глупые ошибки»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от полтавской «Ворсклы» (1:2) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

«Считаю, что проблема «Динамо» в этой игре была не в усталости, так как киевляне владели мячом и инициативой по ходу матча. К поражению привели глупые ошибки, которыми воспользовались соперники. Речь о глупом пенальти и серьезном нарушении Забарного», - сказал Леоненко.