Бензема летом может перейти в ПСЖ

Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Fichajes, 33-летнего футболиста хочет подписать ПСЖ. Сообщается, что парижане хотят приобрести форварда летом 2022 года. Контракт игрока заканчивается в июне 2023 года.

В текущем сезоне Бензема провел 15 матчей за «Реал», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее Бензема стал четвертым игроком в истории, который забил 75 голов в ЛЧ.