Бензема летом может перейти в ПСЖ

Французский клуб хочет подписать форварда «Реала»

  • 09.11.2021 05:14
  • 124 просмотра
  • 0 комментариев
Бензема летом может перейти в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Fichajes, 33-летнего футболиста хочет подписать ПСЖ. Сообщается, что парижане хотят приобрести форварда летом 2022 года. Контракт игрока заканчивается в июне 2023 года.

В текущем сезоне Бензема провел 15 матчей за «Реал», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее Бензема стал четвертым игроком в истории, который забил 75 голов в ЛЧ.

Источник — Fichajes.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности