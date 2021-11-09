Бензема летом может перейти в ПСЖ

Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает Fichajes, 33-летнего футболиста хочет подписать ПСЖ. Сообщается, что парижане хотят приобрести форварда летом 2022 года. Контракт игрока заканчивается в июне 2023 года.
В текущем сезоне Бензема провел 15 матчей за «Реал», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
Ранее Бензема стал четвертым игроком в истории, который забил 75 голов в ЛЧ.
Источник — Fichajes.com
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