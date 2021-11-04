Бензема стал четвертым игроком в истории, который забил 75 голов в ЛЧ

3 ноября в Мадриде прошел матч 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» проиграл «Реалу» (1:2). Лидер мадридской команды Карим Бензема в этой игре оформил дубль.

Теперь на счету француза 75 голов в Лиге чемпионов. Он стал четвертым игроком, кому покорилась отметка в 75 забитых мячей в турнире.

Больше Бензема забили только Криштиану Роналду (139 голов), Лионель Месси (123) и Роберт Левандовски (81). Стоит отметить, что француз дольше всех добирался до этой отметки — 134 игры. Роналду потребовалось 111 матчей, Левандовски — 97, Месси — 92.