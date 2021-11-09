Слишком дорогой резервист. Ювентус пытается избавиться от Рэмзи

«Ювентус» работает над ра расторжением контракта с полузащитником Аароном Рэмзи. Футболист редко появляется на поле из-за частных травм, при этом получает высокую зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.

Как сообщает итальянская пресса, Рэмзи готов покинуть «Ювентус» в январе, если получит значительную сумму за расторжение контракта.

В текущем сезоне на счету Рэмзи 5 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Аарона заинтересован «Ньюкасл».