Слишком дорогой резервист. Ювентус пытается избавиться от Рэмзи

Валлийский хавбек вскоре должен покинуть Турин

  • 09.11.2021 03:59
  • 41 просмотр
  • 0 комментариев
Слишком дорогой резервист. Ювентус пытается избавиться от Рэмзи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмзи

«Ювентус» работает над ра расторжением контракта с полузащитником Аароном Рэмзи. Футболист редко появляется на поле из-за частных травм, при этом получает высокую зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон.

Как сообщает итальянская пресса, Рэмзи готов покинуть «Ювентус» в январе, если получит значительную сумму за расторжение контракта.

В текущем сезоне на счету Рэмзи 5 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Аарона заинтересован «Ньюкасл».

Источник — Calciomercato

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности