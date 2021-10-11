Ньюкасл нацелился на Рэмзи

Футболист «Ювентуса» может перейти в английский клуб

  • 11.10.2021 16:55
  • 236 просмотров
  • 1 комментарий
Ньюкасл нацелился на Рэмзи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» интересуется 30-летним полузащитником «Ювентуса» Аароном Рэмзи.

Сделка может состояться уже в январе.

Рэмзи защищает цвета «Ювентуса» с лета 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Аарон провел за «Ювентус» 4 матча во всех турнирах.

Контракт Рэмзи с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €14 миллионов.

В активе игрока 67 матчей за сборную Уэльса, где он забил 17 мячей.

Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kovall
    online
    Kovall, 11.10.2021 17:40
    +1
    Імена в футбол не грають, але без них не побудуєш бренд
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