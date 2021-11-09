Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Хочу играть как можно дольше и не думать об уходе»

40-летний форвард пока не хочет завершать карьеру

  • 09.11.2021 03:20
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Хочу играть как можно дольше и не думать об уходе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возможном скором завершении карьеры.

«Еще не решил, когда собираюсь заканчивать. Наоборот, хочу продолжать играть как можно дольше и при этом не думать об уходе. Я не хочу быть одним из тех игроков, которые потом жалеют о том, что не продолжили выступать.

Я собираюсь работать и дальше. Буду играть до тех пор, пока во мне нуждаются», — сказал Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович хочет продлить контракт с Миланом и сыграть на ЧМ-2022.

Источник — Sky Sport Italia

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