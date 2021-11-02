Ибрагимович хочет продлить контракт с Миланом и сыграть на ЧМ-2022

Шведский ветеран не планирует завершать карьеру

  • 02.11.2021 11:57
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Ибрагимович хочет продлить контракт с Миланом и сыграть на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович намерен продолжить выступать за свой клуб.

Как сообщает источник, 40-летний швед хочет выиграть Серию А в этом сезоне, а после продлить контракт с «россонери» еще на один год.

Также Златан надеется сыграть на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

В этом сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и 2 ассиста в 6 матчах за «Милан».

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Источник — Tuttomercatoweb

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