ФОТО. «Златан 40». Ибрагимович напомнил о своем возрасте надписью на бутсах

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович решил необычно напомнить о своем возрасте.
«Напоминание», — прокомментировал Ибрагимович фото своих бутс, на которых написано «Златан 40».
Ибрагимович — самый старший футболист в итальянской Серии А. В текущем сезоне Златан провел за «Милан» 6 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Instagram
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