Донецкий Шахтер получил целых пять выходных дней

Пауза в УПЛ связана с матчами национальных сборных

  • 09.11.2021 01:31
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Донецкий Шахтер получил целых пять выходных дней
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» получил пять выходных из-за паузы, связанной с матчами национальных сборных.

В поединке 14-го тура Премьер-лиги «Шахтер» на выезде обыграл «Колос» со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу.

«Оранжево-черные» соберутся на тренировочной базе в Святошино в субботу, 13 ноября, и начнут подготовку к календарному матчу УПЛ.

Несколько футболистов клуба отправились в расположение сборных. Шестеро игроков призваны под знамена национальной команды Украины, а Манор Соломон – Израиля. 

Следующий поединок «Шахтер» проведет 20 ноября в 17:00 в рамках 15-го тура УПЛ на НСК «Олимпийский» с «Рухом».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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