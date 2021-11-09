Донецкий Шахтер получил целых пять выходных дней

Донецкий «Шахтер» получил пять выходных из-за паузы, связанной с матчами национальных сборных.

В поединке 14-го тура Премьер-лиги «Шахтер» на выезде обыграл «Колос» со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу.

«Оранжево-черные» соберутся на тренировочной базе в Святошино в субботу, 13 ноября, и начнут подготовку к календарному матчу УПЛ.

Несколько футболистов клуба отправились в расположение сборных. Шестеро игроков призваны под знамена национальной команды Украины, а Манор Соломон – Израиля.

Следующий поединок «Шахтер» проведет 20 ноября в 17:00 в рамках 15-го тура УПЛ на НСК «Олимпийский» с «Рухом».