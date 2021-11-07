Турнирная таблица УПЛ. Шахтер догнал Динамо и опередил по разнице мячей

С 5 по 7 ноября прошли поединки 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Выиграв у «Колоса» (3:1), по итогам 14-го тура «Шахтер» догнал «Динамо» (по 35 очков) и опередил киевлян по разнице мячей. Киевская команда потерпела сенсационное поражение от «Ворсклы» (1:2).

На третьей позиции сумела остаться луганская «Заря» (29), у полтавчан и «Днепра-1» на балл меньше (по 28). Замыкает турнирную таблицу УПЛ, несмотря на победу, «Мариуполь» (7 пунктов).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 14-й тур

07.11. Александрия – Металлист 1925 Харьков – 2:0

– Металлист 1925 Харьков – 2:0 07.11. Минай – Мариуполь – 0:2

– 0:2 07.11. Динамо Киев – Ворскла Полтава – 1:2

– 1:2 07.11. Черноморец Одесса – Рух Львов – 4:3

– Рух Львов – 4:3 07.11. Ингулец Петрово – Днепр-1 – 0:1

– 0:1 07.11. Заря Луганск – Верес Ровно – 3:0

– Верес Ровно – 3:0 07.11. Колос Ковалевка – Шахтер Донецк – 1:3

– 1:3 07.11. Львов – Десна Чернигов – 0:2

Турнирная таблица УПЛ