Турнирная таблица УПЛ. Шахтер догнал Динамо и опередил по разнице мячей

С 5 по 7 ноября прошли поединки 14-го тура Украинской Премьер-лиги.
Выиграв у «Колоса» (3:1), по итогам 14-го тура «Шахтер» догнал «Динамо» (по 35 очков) и опередил киевлян по разнице мячей. Киевская команда потерпела сенсационное поражение от «Ворсклы» (1:2).
На третьей позиции сумела остаться луганская «Заря» (29), у полтавчан и «Днепра-1» на балл меньше (по 28). Замыкает турнирную таблицу УПЛ, несмотря на победу, «Мариуполь» (7 пунктов).
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
УПЛ. 14-й тур
- 07.11. Александрия – Металлист 1925 Харьков – 2:0
- 07.11. Минай – Мариуполь – 0:2
- 07.11. Динамо Киев – Ворскла Полтава – 1:2
- 07.11. Черноморец Одесса – Рух Львов – 4:3
- 07.11. Ингулец Петрово – Днепр-1 – 0:1
- 07.11. Заря Луганск – Верес Ровно – 3:0
- 07.11. Колос Ковалевка – Шахтер Донецк – 1:3
- 07.11. Львов – Десна Чернигов – 0:2
Источник — Sport.ua
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