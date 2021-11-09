Ангелина КАЛИНИНА: «У меня будет небольшое преимущество перед Кудерметовой»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Мартиной Тревизан в поединке первого круга в рамках турнира WTA 250 в Линце.

«Этот матч был непростым для нас обеих, потому что в субботу мы играли друг против друга на соревнованиях во Франции. Я ожидала, что поединок будет сложным, ведь тогда выиграла на двух тай-брейках. Ожидала, что будет очень много затяжных розыгрышей, но получилось так, что вопрос был в том, кто из нас покажет более стабильную игру. По сравнению с прошлым матчем я пыталась больше входить в корт.

Думаю, что у меня будет небольшое преимущество перед Кудерметовой, ведь я уже почувствовала корт. Но пока особо не хочу переключаться на следующий поединок, сначала нужно отдохнуть, обговорить все со своим тренером и быть готовой к матчу», - сказала украинка.

Во втором круге Калинина сразится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.