Линц. Калинина второй раз за три дня обыграла Тревизан

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.
В первом раунде украинка переиграла итальянку Мартину Тревизан (№113 WTA).
Линц. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:4
Отметим, что Ангелина обыграла Мартину второй раз за три дня.
В следующем раунде Калинина сразится против четвертой сеяной Вероники Кудерметовой из России (№32 WTA).
Источник — Sport.ua
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Рад что появляется стабильность!
А щодо очікувань-неочікувань, вчергове спрацювала стара істина, що життя закінчується не завтра. Не тільки до Калініной відноситься.
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