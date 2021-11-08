Линц. Калинина второй раз за три дня обыграла Тревизан

Ангелина снова оказалась сильнее итальянки

  • 08.11.2021 22:51
  • 771 просмотр
  • 8 комментариев
Линц. Калинина второй раз за три дня обыграла Тревизан
© ФТУ. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.
     
В первом раунде украинка переиграла итальянку Мартину Тревизан (№113 WTA). 
 
Линц. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:4
 
Отметим, что Ангелина обыграла Мартину второй раз за три дня.
 
В следующем раунде Калинина сразится против четвертой сеяной Вероники Кудерметовой из России (№32 WTA).

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 08.11.2021 22:54
    +11
    Непогана перемога. Ангеліна стала грати значно більш різноманітно, ніж на протязі більшої частини сезону, як на РГ, наприклад, коли намагалася перебити Коллінз. Інколи прорізається подача. Не зламалася у другому сеті, коли аж на трьох важливих м'ячах у італійки пройшли дивні нетболи. І тому Ангеліна вже стоїть на порозі топ-50. Хто б міг подумати ще пів року тому?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 08.11.2021 23:09
    +6
    Martin Riggs, 08.11.2021 22:58
    Минулого року писав завдання максимум "дебютувати в першій сотні". Зараз смішно, а тоді б посміявся, якби хтось про топ-50 сказав
    Я вже і у на початку цього року був відсотків на 97 упевнений, що топ-100 для Ангеліни - межа мрій, та й то малоймовірна. Ну хоч у когось із українок повинен же бути прогрес у 2021-му!
    Ссылка
    Martin Riggs
    Martin Riggs, 08.11.2021 22:58
    +6
    Stanislav Matusevych, 08.11.2021 22:54
    Непогана перемога. Ангеліна стала грати значно більш різноманітно, ніж на протязі більшої частини сезону, як на РГ, наприклад, коли намагалася перебити Коллінз. Інколи прорізається подача. Не зламалася у другому сеті, коли аж на трьох важливих м'ячах у італійки пройшли дивні нетболи. І тому Ангеліна вже стоїть на порозі топ-50. Хто б міг подумати ще пів року тому?
    Минулого року писав завдання максимум "дебютувати в першій сотні". Зараз смішно, а тоді б посміявся, якби хтось про топ-50 сказав
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 08.11.2021 22:58 (изменен)
    +5
    Видно что человек, хочет играть в теннис прогресировать брать титул, а это самое главное! Сравнить её игру на начале сезона, на харде это уже совсем другая игра, какая у неё агресия наверное ни у кого из наших такой нету, но подачи надо тренировать, тогда и в топ-20 можно зайти! Дальше Кудерметова они с ней очень похожи по стилю игры, даже лицами они чем-то похоже, но Вероника начала сдавать очень сильно, так что вообще не знаешь что ждать от неё. Спасибо организатором что ставят её матчи вечерным запуском и дают как можно больше времени на востанновление!
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 08.11.2021 23:04
    +4
    С победой!
    Рад что появляется стабильность!
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 08.11.2021 23:10
    +2
    Ну чисто за Ломоносовим , як десь зменшиться (не будемо тицяти пальцем), в іншому місці додасться. Грамотна гра, нехай і проти не дуже сильної суперниці. Аби тільки на "синдром Попелюшки" не захворіла.
    А щодо очікувань-неочікувань, вчергове спрацювала стара істина, що життя закінчується не завтра. Не тільки до Калініной відноситься.
    Ссылка
    Даяна, виграй третій сет!!!!!
    online
    Даяна, виграй третій сет!!!!!, 08.11.2021 23:07
    +1
    Spectra, 08.11.2021 22:58
    Видно что человек, хочет играть в теннис прогресировать брать титул, а это самое главное! Сравнить её игру на начале сезона, на харде это уже совсем другая игра, какая у неё агресия наверное ни у кого из наших такой нету, но подачи надо тренировать, тогда и в топ-20 можно зайти! Дальше Кудерметова они с ней очень похожи по стилю игры, даже лицами они чем-то похоже, но Вероника начала сдавать очень сильно, так что вообще не знаешь что ждать от неё. Спасибо организатором что ставят её матчи вечерным запуском и дают как можно больше времени на востанновление!
    Мені подобається що ви пишете,і видно що розбираєтесь в темі,но яким боком стилі Ангеліни і Кудерметової схожі?!
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 08.11.2021 23:17
    0
    Stanislav Matusevych, 08.11.2021 23:09
    Я вже і у на початку цього року був відсотків на 97 упевнений, що топ-100 для Ангеліни - межа мрій, та й то малоймовірна. Ну хоч у когось із українок повинен же бути прогрес у 2021-му!
    Відчував теж саме.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности