Линц. Калинина второй раз за три дня обыграла Тревизан

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) выиграла стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.



В первом раунде украинка переиграла итальянку Мартину Тревизан (№113 WTA).



Линц. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:4



Отметим, что Ангелина обыграла Мартину второй раз за три дня.



В следующем раунде Калинина сразится против четвертой сеяной Вероники Кудерметовой из России (№32 WTA).