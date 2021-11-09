ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с главой клубной академии

Новое соглашение португальца Эдгара Кардозу рассчитано на 2 года

  • 09.11.2021 00:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с главой клубной академии
© ФК Шахтер Донецк. Эдгар Кардозу и Сергей Палкин

Руководитель Центра детско-юношеского футбола Эдгар Кардозу продлил контракт с «Шахтером». Новое соглашение португальского специалиста с клубом рассчитано на 2 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин:

«Эдгар соответствует философии развития нашей Академии, видению, по каким принципам она должна развиваться. Для нас важны не титулы Академии, а футболисты в первой команде, акцент на индивидуальностях, а не общекомандном результате. Акцент на индивидуальном развитии футболистов – то, в чем Эдгар хорошо разбирается и показывает достаточно серьезные результаты.

Тренерский штаб первой команды очень хорошо воспринимает то, как развивается Академия и каких ребят она дает. Если вы посмотрите на сегодняшний стиль «Шахтера» U-19, выпускного возраста, он полностью соответствует той игре, которую показывает первая команда. Отсюда синергия, взаимосвязь первой команды и Академии, а это большой шаг к успехам.

Задачи, которые стоят перед Эдгаром? Чтобы каждый год первая команда получала как можно больше футболистов. Если это будет один футболист, это будет очень и очень хорошо. В сегодняшних реалиях и требованиях выпускнику Академии, чтобы попасть в первую команду, нужно проделать громадную работу и приложить максимум усилий. Весь клуб уделяет этому большое внимание – для нас очень важно, чтобы ребята из Академии играли в первой команде».

Руководитель Центра детско-юношеского футбола Эдгар Кардозу:

«Я счастлив. Это признание работы, что мы проделали с прошлого сезона – естественно, не только я, а все люди, которые трудятся вместе со мной в Академии. Мы ответственны за то, чтобы делать больше и лучше, и наша главная цель – чтобы в первую команду из Академии переходило больше футболистов. У нас есть хорошие перспективные ребята. Наша работа – делать максимум, чтобы доставлять игроков в первую команду в лучших кондициях, которые только возможны, и дальше решение принимает главный тренер.

Сейчас между первой командой и Академией есть хорошая связь – считаю, это большое достижение. Ежедневно Де Дзерби приглашает игроков Академии тренироваться с первой командой. Это ключ для ребят, позволяющий им расти и развиваться, и также показатель, позволяющий молодым футболистам почувствовать, какое внимание первая команда уделяет делам Академии. Я верю, что у «Шахтера» и у сборных Украины хорошие перспективы благодаря развитию молодых игроков».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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