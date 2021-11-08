«Фехервар» на своем поле разгромил «Залаэгерсег» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Венгрии.

Украинский вингер хозяев поля Иван Петряк отметился забитым голом. В четырех последних матчах это уже его третий мяч. Неделей ранее Иван Петряк забил гол в ворота команды «Пакш».

Украинец Евгений Макаренко, как и Петряк, провел на поле за команду хозяев весь матч.

«Фехервар» идет на 4-м месте в турнирной таблице (20 очков). А лидирует «Ференцварош» (25), за который играет украинец Александр Зубков – в матче против «Кишварды» (4:0) он вышел на замену на 78-й минуте.

Чемпионат Венгрии. 12-й тур

«Кишварда» – «Ференцварош» – 0:4

Голы: Лончар, 27, Узуни, 70, 90, Марин, 74.

«Фехервар» – «Залаэгерсег» – 3:0

Голы: Кодро, 17, Петряк, 37, Дардай, 54.

Турнирная таблица чемпионата Венгрии

ВИДЕО. Как Петряк забил третий гол в четырех матчах за Фехервар