Бразильский хавбек Дентиньо попрощался с партнерами по донецкому «Шахтеру». Директор клуба Дарио Срна подарил бразильцу футболку с номером 197, именно столько матчей провел Дентиньо за горняков.
- 8 ноября «Шахтер» сообщил, что не будет продлевать с Дентиньо контракт.
Напомним, Дентиньо заключил последний контракт на 5 лет с «Шахтером» 8 ноября 2016 года. Таким образом, 8 ноября 2021 года бразилец стал свободным агентом.
Придя в клуб летом 2011 года из «Коринтианса», Дентиньо забил за «горняков» 29 голов в 197 матчах. C командой завоевал 16 трофеев – 6 побед в УПЛ, 5 кубков и 5 суперкубков Украины.
ВИДЕО. Дентиньо попрощался с партнерами. Срна подарил ему футболку 197
Источник — Instagram
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Боже, как быстро годы летят!
А если серьёзно, то кроме двухголов Реалу и вспомнить особо нечего.
А пробыл в команде надцать лет....
29 голов за 10 лет, да уж...
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