Бразильский хавбек Дентиньо попрощался с партнерами по донецкому «Шахтеру». Директор клуба Дарио Срна подарил бразильцу футболку с номером 197, именно столько матчей провел Дентиньо за горняков.

8 ноября «Шахтер» сообщил, что не будет продлевать с Дентиньо контракт.

Напомним, Дентиньо заключил последний контракт на 5 лет с «Шахтером» 8 ноября 2016 года. Таким образом, 8 ноября 2021 года бразилец стал свободным агентом.

Придя в клуб летом 2011 года из «Коринтианса», Дентиньо забил за «горняков» 29 голов в 197 матчах. C командой завоевал 16 трофеев – 6 побед в УПЛ, 5 кубков и 5 суперкубков Украины.

ВИДЕО. Дентиньо попрощался с партнерами. Срна подарил ему футболку 197