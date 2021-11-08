ВИДЕО. Дентиньо попрощался с партнерами. Срна подарил ему футболку 197

Придя в клуб в 2011 году, бразилец забил за «Шахтер» 29 голов в 197 матчах

  • 08.11.2021 22:17
  • 1917 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Дентиньо попрощался с партнерами. Срна подарил ему футболку 197
© ФК Шахтер Донецк. Дентиньо

Бразильский хавбек Дентиньо попрощался с партнерами по донецкому «Шахтеру». Директор клуба Дарио Срна подарил бразильцу футболку с номером 197, именно столько матчей провел Дентиньо за горняков.

Напомним, Дентиньо заключил последний контракт на 5 лет с «Шахтером» 8 ноября 2016 года. Таким образом, 8 ноября 2021 года бразилец стал свободным агентом.

Придя в клуб летом 2011 года из «Коринтианса», Дентиньо забил за «горняков» 29 голов в 197 матчах. C командой завоевал 16 трофеев – 6 побед в УПЛ, 5 кубков и 5 суперкубков Украины.  

ВИДЕО. Дентиньо попрощался с партнерами. Срна подарил ему футболку 197

Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 08.11.2021 23:14
    +2
    Пошли вон с моего города
    Ссылка
    wartaan
    online
    wartaan, 08.11.2021 23:36
    +1
    это уже становится не смешной традицией но все тки _ ЛЕХЕНТА!!!))))
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 08.11.2021 23:19
    +1
    197лет..
    Боже, как быстро годы летят!
    А если серьёзно, то кроме двухголов Реалу и вспомнить особо нечего.
    А пробыл в команде надцать лет....
    29 голов за 10 лет, да уж...
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 08.11.2021 22:54
    -4
    Bruno Ferreira Bonfim, boa sorte.....

    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 08.11.2021 23:13
    -5
    Obrigado!
    Ссылка
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