ХАВИ: «Нужны новые правила. Они будут строгими»

Новых главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, какие принципы будет использовать при работе с каталонским клубом:
«Я пришел сюда подготовленным. Моя ДНК осталась прежней. Нам нужно брать на себя ответственность, владеть мячом, создавать моменты и играть интенсивно. Наша миссия – спасти все то, что было утеряно.
Для начала нам нужны новые правила. Они будут строгими. Это не вопрос жесткости, а вопрос наличия норм. Когда у нас в раздевалке существовали нормы, все шло хорошо. Когда этого не было, начинались проблемы. Так что порядок необходим. Нужно быть профессионалами.
Ожидания и требования будут высочайшими. Мы не будем придумывать оправдания и принимать их».
Источник — Sky Sports
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