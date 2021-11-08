ХАВИ: «Нужны новые правила. Они будут строгими»

Новых главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, какие принципы будет использовать при работе с каталонским клубом:

«Я пришел сюда подготовленным. Моя ДНК осталась прежней. Нам нужно брать на себя ответственность, владеть мячом, создавать моменты и играть интенсивно. Наша миссия – спасти все то, что было утеряно.

Для начала нам нужны новые правила. Они будут строгими. Это не вопрос жесткости, а вопрос наличия норм. Когда у нас в раздевалке существовали нормы, все шло хорошо. Когда этого не было, начинались проблемы. Так что порядок необходим. Нужно быть профессионалами.

Ожидания и требования будут высочайшими. Мы не будем придумывать оправдания и принимать их».