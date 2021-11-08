ХАВИ: «Нужны новые правила. Они будут строгими»

Новый тренер «Барселоны» - о своих принципах работы

  • 08.11.2021 20:34
  • 1594 просмотра
  • 2 комментария
ХАВИ: «Нужны новые правила. Они будут строгими»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

Новых главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, какие принципы будет использовать при работе с каталонским клубом:

«Я пришел сюда подготовленным. Моя ДНК осталась прежней. Нам нужно брать на себя ответственность, владеть мячом, создавать моменты и играть интенсивно. Наша миссия – спасти все то, что было утеряно.

Для начала нам нужны новые правила. Они будут строгими. Это не вопрос жесткости, а вопрос наличия норм. Когда у нас в раздевалке существовали нормы, все шло хорошо. Когда этого не было, начинались проблемы. Так что порядок необходим. Нужно быть профессионалами.

Ожидания и требования будут высочайшими. Мы не будем придумывать оправдания и принимать их».

Источник — Sky Sports

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 08.11.2021 20:55
    +2
    что-то мне подсказывает,что Хави сможет - есть какая-то уверенность в голосе и ощущение знания дела. удачи! будет очень интересно наблюдать за "Барселоной Хави"
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    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 08.11.2021 20:46
    +1
    Теперь в раздевалке курить не будут.
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