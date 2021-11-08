Виталий КЛИЧКО: «Грустно, что Шевченко не в украинском футболе»

Мэр Киева и легенда мирового бокса Виталий Кличко прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:

«Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере. Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую «Дженоа».

Италия для Шевы – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что Андрею все удастся. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе. Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину».