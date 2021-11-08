Виталий КЛИЧКО: «Грустно, что Шевченко не в украинском футболе»

Мэр Киева – о новой работе Андрея Шевченко

  • 08.11.2021 19:41
  • 1158 просмотров
  • 5 комментариев
Виталий КЛИЧКО: «Грустно, что Шевченко не в украинском футболе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кличко

Мэр Киева и легенда мирового бокса Виталий Кличко прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:

«Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере. Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать – в итальянскую «Дженоа».

Италия для Шевы – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что Андрею все удастся. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе. Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину».

Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 08.11.2021 20:06
    +1
    Как раз наоборот, совершенно не грустно, в кое то веки наш представитель будет тренировать в топ чемпе и популяризировать страну, чем в убогой упл сидеть
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    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 08.11.2021 20:44
    0
    Уверен Шева когда то будет тренером Динамо. Может даже сразу после Мирчи.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 08.11.2021 20:04
    0
    Кличко наверное не знает, что в Украине еще нет команд по игре в гольф, как всегда не по теме....
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    Polomarenko Anatoly
    online
    Polomarenko Anatoly, 08.11.2021 19:55
    0
    Шева там, де йому більше платять, він не патріот України, він не бізнесмен, він споживач.
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    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 08.11.2021 20:23
    -1
    Зато весело, что Виталя в украинской политике)
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