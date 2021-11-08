Кларенс ЗЕЕДОРФ: «Шевченко? Серия А вернула себе настоящего чемпиона»

Легендарный голландский полузащитник Кларенс Зеедорф прокомментировал назначение своего экс-партнера по «Милану» Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:
«Друг мой, желаю тебе удачи в своем новом приключении. Серия А вернула себе настоящего чемпиона, на поле и за его пределами. С нетерпением жду возможности увидеть тебя за работой в «Дженоа».
Источник — Instagram
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