Кларенс ЗЕЕДОРФ: «Шевченко? Серия А вернула себе настоящего чемпиона»

Легендарный голландский полузащитник Кларенс Зеедорф прокомментировал назначение своего экс-партнера по «Милану» Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:

«Друг мой, желаю тебе удачи в своем новом приключении. Серия А вернула себе настоящего чемпиона, на поле и за его пределами. С нетерпением жду возможности увидеть тебя за работой в «Дженоа».