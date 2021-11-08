Кларенс ЗЕЕДОРФ: «Шевченко? Серия А вернула себе настоящего чемпиона»

Экс-партнер Андрея Шевченко пожелал украинцу удачи

  • 08.11.2021 19:15
  • 3113 просмотров
  • 2 комментария
Кларенс ЗЕЕДОРФ: «Шевченко? Серия А вернула себе настоящего чемпиона»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кларенс Зеедорф

Легендарный голландский полузащитник Кларенс Зеедорф прокомментировал назначение своего экс-партнера по «Милану» Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:

«Друг мой, желаю тебе удачи в своем новом приключении. Серия А вернула себе настоящего чемпиона, на поле и за его пределами. С нетерпением жду возможности увидеть тебя за работой в «Дженоа».

Источник — Instagram

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 08.11.2021 19:51
    +2
    Никто никогда не побьет рекорд Зеедорфа - 3 кубка ЛЧ с разными клубами, но тренер мягко говоря из него не вышел.
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 08.11.2021 20:34
    0
    От души!
    Ссылка
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